Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2025.- Salvar vidas a través de la detección oportuna y el tratamiento especializado es posible. Por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ofrece una red integral de atención contra el cáncer de mama y de cuello uterino, la cual asegura un acompañamiento profesional desde la detección hasta la culminación del tratamiento, y es gratuita para aquellas mujeres que no cuentan con un esquema de seguridad social.

El proceso comienza en los centros de salud con servicios gratuitos de Papanicolaou y pruebas de detección del virus del papiloma humano, estudios fundamentales para identificar de manera oportuna el cáncer de cuello uterino. Estos servicios se complementan con exploraciones clínicas de mama, mastografías realizadas en unidades móviles y mastógrafos fijos ubicados en la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama (y en los hospitales generales de Zamora, Zitácuaro, La Piedad y Uruapan.

Como parte del proceso, la SSM informa que, si en los estudios se detecta una lesión sospechosa, la paciente es referida de inmediato para una biopsia, procedimiento clínico que permite analizar el tejido y obtener un diagnóstico preciso.

Al confirmarse el diagnóstico, la paciente es canalizada al Instituto Michoacano de Oncología, donde equipos multidisciplinarios diseñan un plan de tratamiento según la etapa del padecimiento. Las y los expertos en oncología, colonoscopia, cirugía y radioterapia coordinan protocolos integrales que incluyen desde intervenciones quirúrgicas hasta quimioterapias de última generación, siempre con el acompañamiento de servicios de psicología y nutrición para la paciente y su familia.

Con la incorporación del nuevo acelerador lineal y del PET Scan, es posible diseñar planes de tratamiento que elevan las tasas de éxito y la calidad de vida de las pacientes. Mientras el PET Scan permite localizar el cáncer y determinar su actividad metabólica con exactitud, el acelerador lineal ataca las células tumorales con una precisión milimétrica, lo que protege los tejidos sanos.

La SSM enfatiza que todos estos servicios, desde el tamizaje inicial hasta los medicamentos de alta especialidad, son completamente gratuitos para las mujeres que no cuentan con seguridad social.