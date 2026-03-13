Morelia, Mich.- Jueves 12 de marzo de 2026.- Tres sujetos, sin vergüenza alguna y sin temor, se robaron una cámara de videovigilancia ubicada en un domicilio de la colonia moreliana Praderas del Sur, tras lo cual escaparon.

Tres sujetos robaron una cámara de videovigilancia en un domicilio de la colonia Praderas del Sur, en Morelia, durante la madrugada y posteriormente huyeron del lugar. #Morelia #Seguridad #Robo pic.twitter.com/ESMyNQS6kS — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 13, 2026

El acto delincuencial se registró durante la madrugada de ayer miércoles en un inmueble de la calle Pradera Florida. Trascendió que uno de los amantes de lo ajeno fue ayudado por sus cómplices para trepar la barda de la vivienda; posteriormente alcanzó el mencionado aparato, lo desprendió y enseguida los tres emprendieron la graciosa huida.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables.