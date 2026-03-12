Morelia, Mich.- Jueves 12 de marzo de 2026.- Después de haber bloqueado la avenida Francisco I. Madero en su intersección con la avenida Acueducto, en el Centro Histórico de Morelia, un grupo de normalistas liberó las citadas vialidades, indicaron fuentes policiales.

Un grupo de normalistas bloqueó la avenida Madero y Acueducto, a la altura de la Fuente de las Tarascas en Morelia, generando caos vial; posteriormente liberaron la circulación. #Morelia #Bloqueo #Normalistas pic.twitter.com/gaYhR95tZb — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 12, 2026

El cierre de ambas avenidas generó fuerte caos vehicular en la zona, justo a la altura de la Fuente de las Tarascas, situación que provocó la molestia de varios conductores.

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía, quienes desviaron a los automotores por rutas alternas; posteriormente, los estudiantes optaron por retirarse del sitio y el tránsito comenzó a normalizarse.