Apatzingán Mich.- 12 de marzo de 2026.- Mientras realizaban labores operativas en la zona rural de Apatzingán, oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron atacados por integrantes de la delincuencia organizada y al repeler el fuego enemigo los castrenses abatieron a dos de los hostiles.

De acuerdo con fuentes militares, los soldados realizaban patrullajes de reconocimiento en las cercanías de la población de Puertecitos, cuando en determinado momento sujetos fuertemente armados comenzaron a disparar en contra del convoy.

Los agentes de Fuerzas Federales de inmediato se desplegaron y respondieron el fuego enemigo en un tiroteo que se extendió por varios minutos, siendo neutralizados dos de los agresores, mientras que sus cómplices huyeron hacia el cerro al verse superados.

Los militares aseguraron el área del enfrentamiento y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento de los cadáveres.

De los delincuentes abatidos se ignoran sus identidades ambos tenían entre 20 y 25 años de edad de acuerdo con las autoridades.