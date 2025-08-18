Múgica, Mich.- 18 de agosto del 2025; Las intensas lluvias que azotaron durante las últimas horas en el municipio de Múgica, generaron la creciente en los ríos y canales de riego, uno de los cuales ocasionó un socavón de gran tamaño en la carretera Apatzingán – Cuatro Caminos.

Esta mañana, automovilistas que circulaban por la citada vialidad encontraron el enorme hoyo en la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 177, en las cercanías de la comunidad de El Ceñidor y lo reportaron.

Al sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Nacional, mismos que determinaron el cierre en ambos sentidos, hasta que las autoridades competentes revisen el área y confirmen que no existe riesgo para habilitar uno de los carriles.

Por lo anterior y según lo informado por el Centro SICT Michoacán, se estableció paso alterno para vehículos por brechas aledañas. Ya será durante las próximas horas que comiencen las labores de reparación de esta importante vialidad que conecta a la Tierra Caliente con la autopista Siglo XXI.