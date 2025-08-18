Morelia, Mich.- 18 de agosto de 2025.- Luego de la polémica generada por la detención del artista Juan Maíz, quien intervino el acceso al Palacio Clavijero, unicado en Morelia, con un mensaje en contra de la renta de recintos culturales para eventos privados, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que este tipo de arrendamientos están regulados y que los recursos se destinan al mantenimiento de los inmuebles.

#Video | “Hay reglamentación y cuidado”: Gobernador sobre renta de Palacio Clavijero para eventos pic.twitter.com/mMzIhjYwyq — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 18, 2025

“Este uso que se les da es especialmente para obtener recursos que van destinados al mantenimiento. Son inmuebles que tienen un costo elevado de conservación por sus mismas características, su majestuosidad”, declaró el mandatario.

El artista había pintado sobre la cantera del acceso principal del Clavijero la leyenda “Se renta para bodas”, como crítica al alquiler del patio principal por supuestos 250 mil pesos y de la Casa de la Cultura por 150 mil. Tras ello, fue detenido por la Policía de Morelia y presentado ante un juez cívico.

Ramírez Bedolla señaló que respeta la protesta y cuestionó la actuación policial: “Yo hubiera opinado que no habría por qué detenerlo. Fue una detención por parte de la Policía de Morelia por dañar la banqueta, escribió su manifestación, su protesta, pero también respetamos la opinión del artista, su punto de vista”.

El gobernador insistió en que existe un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para regular estos permisos y evitar un uso indiscriminado de los recintos: “No puede, por ejemplo, arrendarse o rentarse todos los fines de semana. Hay un uso acordado, sostenible con el INAH. No podemos darle un uso intensivo a estos inmuebles, deben ser cuidadosos, precavidos y si hay algún daño debe ser reparado de inmediato, rehabilitando siempre la infraestructura cultural del Estado”.