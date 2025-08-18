Morelia, Mich.- 18 de junio de 2025.- La región de Tierra Caliente sigue siendo una de las prioridades en materia de seguridad para el Gobierno de Michoacán, donde se mantiene un operativo permanente contra la extorsión, particularmente en el sector limonero.

#Video | Pacificación de Tierra Caliente avanza: Ramírez Bedolla pic.twitter.com/Gc8GtdXZus — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 18, 2025

Este día, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la coordinación entre autoridades estatales y federales ha permitido contener el impacto de la delincuencia organizada en la economía local.

“No se ha visto alterado el precio del limón por esta actividad ilícita, eso nos marca que hemos tenido eficacia, ha habido detenciones, varias detenciones”, señaló.

Explicó que la estrategia involucra a la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

“Vamos a seguir fortaleciendo el programa antiextorsión con todas las instituciones, es un despliegue permanente, constante”, afirmó.

Además del enfoque en seguridad, Ramírez Bedolla subrayó que la atención integral a la región incluye obras públicas, salud e infraestructura.

“Es una zona tan importante del estado que debe atenderse en todos los frentes”, puntualizó. El mandatario detalló que el despliegue en aquella región de la entidad es permanente con el objetivo de avanzar en su pacificación.