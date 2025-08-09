Morelia, Mich.- 09 de agosto de 2025.- La mañana de este sábado, un camión de carga se salió del camino y terminó en la cuneta que divide los carriles de ida y vuelta, en la carretera Morelia Pátzcuaro, apenas a un kilometro de distancia una patrulla policial volcó.

#Video | Tráiler se sale del camino y una patrulla volcada, en la Morelia – Pátzcuaro pic.twitter.com/2gSTWskqh6 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 9, 2025

Primeramente, en el kilómetro 18+300 del tramo Morelia – Tiripetío, en las inmediaciones de la comunidad de “El Reparo”, un tráiler de cabina blanca con número económico 380 y remolques de color guinda terminó siniestrado al salirse de la carpeta asfáltica, sin que se reportaran víctimas.

Mientras que, sobre la misma vialidad, pero a la altura de la parada de autobuses de la población de Noriega, en el sentido a la capital Michoacana, una patrulla del Agrupamiento Lacustre volcó y acabó a un costado de la carpeta asfáltica.

Hasta el sitio se trasladaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos para auxiliar al tripulante de la unidad policial, mismo que por fortuna solo presenta golpes leves.

En ambos casos las autoridades competentes acudieron para realizar los peritajes respectivos y dirigir las maniobras para retirar las unidades accidentadas, sin embargo, la circulación se vio parcialmente afectada.

RED 113