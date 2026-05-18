Pátzcuaro, Michoacán, 18 de mayo de 2026.- Enchiladas, charales, corundas y una amplia variedad de sabores tradicionales convergen en el Mercado de Pátzcuaro, un espacio que celebra y preserva la riqueza gastronómica de Michoacán, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el marco del primer aniversario de este emblemático recinto, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que el mercado se ha consolidado como un espacio familiar y de convivencia, donde cocineras y cocineros tradicionales comparten con orgullo la sazón e identidad de la región.

El titular de la dependencia señaló que este inmueble representa un importante atractivo turístico. Asimismo, destacó que desde la Secretaría de Turismo (Sectur) se ha promovido en distintos foros y presentaciones de destino para fortalecer la economía regional e impulsar la afluencia de visitantes.

“La visión del gobernador ha transformado a Pátzcuaro, no solo con el mercado, sino también con la rehabilitación de espacios como la Plaza Gertrudis Bocanegra. Gracias al respaldo de la población y de las y los comerciantes, hoy se reconoce la importancia de contar con espacios dignos y funcionales para las familias y el turismo”, expresó el funcionario estatal.

Finalmente, agregó que las y los viajeros buscan vivir experiencias auténticas relacionadas con la cultura local. Destacó que el mercado ya atrae las miradas internacionales, mencionando la presencia de visitantes provenientes de Oregón que acudieron a conocer la oferta de las comunidades, lo que confirma a Pátzcuaro como un destino de interés mundial.