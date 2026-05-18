Charapan, Mich.- 18 de mayo de 2026.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron las acciones de seguridad en el municipio de Charapan, luego de que este lunes se reportaran detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la desviación a San Antonio Tierras Blancas.

De acuerdo con información obtenida por este medio, los hechos fueron en una zona carretera que conecta hacia comunidades como Pamatácuaro, San Antonio Tierras Blancas y Patamban. En el lugar también fue reportado el incendio de una camioneta cerca de una estación de combustible ubicada en la salida hacia Pamatácuaro.

Derivado de la situación, algunas actividades escolares, comerciales y de transporte registraron afectaciones temporales como medida preventiva, mientras autoridades implementaron recorridos de vigilancia y presencia operativa en distintos puntos del municipio.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de Charapan informó que la Dirección de Seguridad Pública mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a los hechos y fortalecer las acciones de prevención y vigilancia.

Asimismo, el Ayuntamiento exhortó a la población de Charapan y de la comunidad de Cocucho a mantener la calma y atender únicamente la información emitida por medios oficiales, reiterando que continuará el operativo interinstitucional para preservar la estabilidad y seguridad en la región.

Hasta el momento, no hay reporte oficialmente sobre personas lesionadas o detenidas relacionadas con estos hechos.



RED 113