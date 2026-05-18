Morelia, Mich.- Lunes 18 de mayo de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra el costado derecho de una camioneta sobre la Calzada Ventura Puente, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con autoridades policiales, el accidente se registró la tarde de este lunes en el cruce con la calle Luis G. Baunet, a la altura de la colonia Chapultepec Norte.

Unas personas reportaron el percance al número de emergencias, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al motorista.

Asimismo, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.