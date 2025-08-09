Jacona, Mich.- 09 de agosto de 2025.- Un joven fue ultimado a balazos en los cuando que atendía su puesto de tacos en la colonia Centro, de Jacona. La Fiscalía General del Estado inavestiga el crimen.

Fue anoche cuando el agraviado despachaba en el negocio denominado “Tacos Los Maguitos” ubicado sobre la calle Lerdo de Tejada esquina con Emilio Carranza, hasta donde llegaron desconocidos, le dispararon a mansalva y enseguida huyeron con rumbo incierto.

Hasta el sitio de la agresión se trasladaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Guardia Civil y Guardia Nacional, así como socorritas de Protección Civil Municipal, estos últimos confirmaron la muerte del comerciante Luis Gerardo I., G., de 28 años de edad, mismo que hace unos meses causó baja en la Policía Municipal.

Los uniformados solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, arribando más tarde peritos especializados y Agentes Ministeriales, mismos que realizaron las actuaciones respectivas.

Por último, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.

