Zamora, Mich.- 28 de enero de 2026.- El joven que fue asesinado a balazos la noche del pasado lunes en la colonia El Porvenir en Zamora ya fue formalmente identificado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), informaron autoridades ministeriales.

Ante el agente del Ministerio Público en turno, familiares acudieron a reclamar el cuerpo y confirmaron que se trataba de Juan A. M., de 18 años de edad, quien tenía su domicilio a escasas cuadras del lugar donde ocurrió la agresión armada.

Como se informó oportunamente, el homicidio se registró en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Javier Mina, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al sitio arribaron los elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes localizaron al joven gravemente herido sobre la vía pública.

Paramédicos acudieron para brindarle auxilio; sin embargo, tras la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de múltiples impactos de bala. En ese momento, la víctima permanecía en calidad de desconocido.

La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras personal de la FGE llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde posteriormente fue identificado por sus deudos.

Policías de investigación continúan con el recabado de indicios, entrevistas y testimonios, como parte de las indagatorias para esclarecer el crimen y dar con él o los presuntos responsables del homicidio.