Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” invita al público en general a vivir una experiencia única de adrenalina y terror con los recorridos nocturnos de Halloween, una aventura llena de misterio y diversión para valientes de todas las edades, este 24 y 25 de octubre, en los horarios de 19:00 y 21:00 horas.

¿Qué tan valiente eres? 😈El #Zoológico de #Morelia te invita a sus recorridos nocturnos de Halloween, donde podrás elegir el nivel de terror que quieres vivir. No te pierdas esta experiencia única y aterradora, adquiere tus boletos en las instalaciones del parque o comunícate… pic.twitter.com/1bVA4WFLMP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 24, 2025

Este año, el recorrido se renueva por completo y promete una vivencia inmersiva en la que cada visitante podrá elegir el nivel de miedo que desea experimentar: Psicológico, para quienes buscan una dosis ligera de suspenso y donde los actores no tendrán contacto físico con el visitante; Traumante, ideal para los amantes de la adrenalina, en este nivel habrá contacto físico leve siempre respetando al público; y el extremo, reservado solo para los más intrépidos, ya que contacto directo, manchas desagradables y ligeras dosis de electroshocks.

La experiencia está a cargo de la compañía Hacienda del Terror Morelia, reconocida por sus producciones de alta calidad, quienes trabajarán en conjunto con el personal del Zoológico para garantizar un evento seguro y emocionante.

Como en cada actividad del parque, el bienestar animal es prioridad. Por ello, los recorridos solo abarcan las zonas habitadas por especies con hábitos nocturnos, evitando cualquier afectación a los ejemplares. Además del entretenimiento, el evento incorpora un componente educativo, con pláticas de educación ambiental que se desarrollarán durante el recorrido.

Aún hay boletos disponibles en el área educativa del Zoológico, en un horario de 10:00 a 16:30 horas. También se pueden adquirir mediante transferencia electrónica. Para más información y reservaciones, comunícate vía WhatsApp al 44 3492 7640.