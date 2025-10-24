Uruapan, Mich.- 23 de octubre de 2025.- Un joven comerciante fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio de venta de ropa y tenis ubicado en la colonia Ampliación Revolución, de la ciudad de Uruapan.

Fue la noche de este jueves, cuando el ofendido estaba en su local sobre la calle Plata, hasta donde arribaron sujetos desconocidos que sin mediar palabra abrieron fuego en su contra y después huyeron, presuntamente en una motocicleta.

Algunas personas reportaron el ataque al número de emergencias y al lugar acudieron paramédicos de primera respuesta y Protección Civil Municipal, pero el joven ya había fallecido, víctima de al menos 10 impactos de bala.

Oficiales de Seguridad Pública se desplegaron en la zona en busca de los homicidas sin que se obtuvieran resultados positivos. Mientras que un grupo interdisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia realizó la recolección de indicios y de testimonios, para iniciar la respectiva carpeta de investigación.

Hasta el momento suman al menos 17 homicidios durante el presente mes de octubre en el municipio de Uruapan:

05 de octubre. De cinco balazos matan a un hombre en el Infonavit Constituyentes de Uruapan.

08 de octubre. Transportista es ultimado a balazos, en el Libramiento Oriente de Uruapan.

08 de octubre. Fallece en hospital el automovilista baleado en estacionamiento del restaurante “Rincón de Aguililla”.

10 de octubre. Automovilista asesinado a tiros sobre la carretera Uruapan-Paracho.

13 de octubre. Fallece en hospital segunda víctima del ataque armado en micheladas de Uruapan, suman dos muertos.

16 de octubre. Se registra doble homicidio en barbería de la colonia Tierra y Libertad, Uruapan.

17 de octubre. Transportista es ultimado a tiros frente a su casa, en la colonia Inguambal, de Uruapan.

18 de octubre. Masculino ultimado de un balazo en el pecho, en Jardines de San Rafael de Uruapan.

20 de octubre. Fallece uno de los jóvenes atacados a balazos en la colonia 28 de Octubre en Uruapan.

20 de octubre. Matan a balazos a un hombre en vivienda del Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio, Uruapan.

20 de octubre. Panadero es ejecutado a tiros en la colonia Zapatista, al oriente de Uruapan.

21 de octubre. Hallan a un hombre asesinado en puente del Barrio La Magdalena, Uruapan.

21 de octubre. Localizan cadáver degollado de una mujer en huerta de Toreo.

23 de octubre. Fallecen en hospital joven que fue baleado en la colonia Ferrocarrilera de Uruapan.

23 de octubre. Joven comerciante es ultimado a balazos en su negocio, en la colonia Ampliación Revolución.