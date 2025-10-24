Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2025.- “En cada médico y en cada médica se conjuga la ciencia, la empatía, la razón, la compasión, la disciplina y la esperanza. La Medicina más que una ciencia, es una forma de humanismo en acción, es el ejercicio más noble del servicio al prójimo y una expresión viva del espíritu nicolaita”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al asistir a la conmemoración del Día de la Médica y el Médico.

Durante el evento, la rectora recibió la constancia de acreditación de la Licenciatura como Médico Cirujano por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Al respecto, apuntó que en esta fecha tan importante para la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas también se festejan los logros de esta dependencia, por lo que reconoció el trabajo que han realizado directivos, docentes, administrativos y estudiantes para lograr esta acreditación.

“Para mí es un verdadero honor siempre estar aquí en la facultad, y lógicamente cada día se construye un nuevo compromiso porque sabemos que esta fecha nos invita a reflexionar sobre el valor incalculable de la Medicina y sobre la vocación de quienes día a día hacen de esta profesión un gran compromiso con la vida, con la dignidad humana y con la justicia social”.

Precisó que un buen médico o médica es aquella persona que trata con dignidad, con sensibilidad, con compromiso, con gran responsabilidad pero sobre todo con mucho amor a cada uno y a cada una de sus pacientes, de igual forma, reconoció la labor de las mujeres que se dedican a esta profesión, que con su entrega, su capacidad y su temple han derribado barreras históricas, “mujeres que sostienen la salud de comunidades enteras, que forman nuevas generaciones de médicas y de médicos y que representan con orgullo la excelencia científica y ética de nuestra Universidad”.

El día de hoy, dijo, que es una fecha para celebrar el Día de la Médica y el Médico, los invito a todas y a todos a no debilitar nuestras instituciones, trabajando con dignidad y en conjunto, hombres con mujeres.

La rectora agradeció la disposición de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de trabajar con la administración central con transparencia, con rendición de cuentas y sobre todo que el diálogo y la apertura tenga un sentido institucional, “solamente de esa manera nosotros podemos seguir haciendo que cada una de las esquinas de nuestra Universidad se siga transformando”.

Por su parte, el orador oficial del evento, el doctor José Mena Olalde, afirmó que ser médico es un honor pero también es una enorme responsabilidad, es dedicar la mente al estudio de la ciencia y el corazón al servicio de la humanidad, y refirió que los tiempos recientes han demostrado que la formación del médico se fortalece precisamente en la adversidad.

Queridos estudiantes, añadió, ustedes son el futuro de esta profesión que tanto necesita corazones firmes y mentes brillantes, no olviden nunca que cada desafío en el camino es también una lección y que las crisis son maestros que nos enseñan a valorar la vida en toda su fragilidad y en toda su grandeza.

“Que este Día del Médico nos recuerde que cada guardia, que cada diagnóstico, que cada palabra de aliento es un acto de amor por la vida y que incluso en los tiempos más difíciles la formación médica sigue siendo una semilla de esperanza para la sociedad”, sostuvo.

En su reflexión, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres señaló que las y los doctores salvan vidas, cuidan, asesoran y marcan la pauta y el lineamiento de una vida saludable, “por eso nuestro reconocimiento a todos en este día. A nosotros nos capacitan en las aulas para buscar la prevención, la promoción, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración a la vida familiar del paciente, y así nos formaron a nosotros en esta gran y la mejor Universidad”.

En tanto, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado Gómez, indicó que por primera vez todas las carreras del área de la Salud de la UMSNH están acreditadas, lo que representa un paso firme hacia una educación médica moderna, inclusiva y competente, que responda a los desafíos del siglo XXI sin perder su raíz humanista, ni su identidad nicolaita.