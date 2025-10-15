Apatzingán, Mich.- 15 de octubre de 2025.- Una vivienda de la colonia Palmira de Apatzingán volvió a ser escenario de un incendio la mañana de este miércoles, luego de que un individuo, presuntamente con problemas mentales, le prendiera fuego por segunda ocasión.

El hecho fue en una casa ubicada sobre la calle Pedro José Bermeo, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al notar las llamas que se extendían rápidamente.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y, tras varios minutos de labor, lograron controlar el fuego, que dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable sería el mismo sujeto que ya había incendiado la vivienda el pasado 14 de diciembre de 2024. En esta ocasión, nuevamente logró darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Las instancias correspondientes ya investigan el caso para deslindar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.}

