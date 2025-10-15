Ciudad de México, a 15 de octubre de 2025. En apoyo a los trabajadores del campo michoacano, quienes han realizado diversas manifestaciones, la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, solicitó al secretario de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, la implementación de políticas públicas que fortalezcan el mercado exterior, a favor de los agricultores quienes hoy están viviendo condiciones vida desfavorables y requieren con urgencia dignificar y mejorar sus condiciones de vida.

La senadora por Michoacán hizo entrega de un oficio de manera personal al funcionario federal, en el que expone la urgente necesidad de implementar medidas que fortalezcan la producción agrícola en Michoacán y protejan a las y los productores ante las condiciones adversas que enfrenta actualmente el sector.

En el documento, la legisladora michoacana destaca que México es un país con gran diversidad agrícola, donde el campo representa una de las principales actividades para la alimentación y el sustento de miles de familias. Subrayó que Michoacán es líder nacional en la producción de aguacate y que también se distingue por cultivos como zarzamora, fresa, limón, maíz y lenteja, entre muchos otros, lo que lo posiciona como un estado de alta relevancia económica y agroalimentaria para el país.

Sin embargo, Araceli Saucedo Reyes advirtió que los productores y agricultores enfrentan condiciones cada vez más difíciles debido al incremento de los costos de producción, la competencia de importaciones a precios bajos y la disminución en la rentabilidad de sus cosechas.

Estos factores expuso que, están generando que muchos campesinos abandonen sus tierras o reduzcan su producción, lo que impacta directamente en la economía familiar y en la disponibilidad de alimentos básicos.

La senadora hizo un llamado a respaldar al campo con políticas públicas justas y sensibles, que protejan la economía rural y garanticen la sostenibilidad del sector agroalimentario. Recalcó que las manifestaciones pacíficas de los campesinos son un reflejo de su legítima preocupación y del deseo de que se escuchen sus demandas.

Finalmente, Araceli Saucedo manifestó su compromiso de seguir siendo aliada de las y los productores michoacanos, promoviendo desde el Senado acciones que fortalezcan al campo, garanticen la seguridad alimentaria y reconozcan el valor del trabajo agrícola como pilar del desarrollo nacional.