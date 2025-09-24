Morelia, Mich.- Miércoles 24 de septiembre de 2025. – Un hombre en situación de calle, quien además padece de sus facultades mentales, tomó un cuchillo de un establecimiento y se generó una lesión, hecho que ocurrió en el Centro Histórico de Morelia. Afortunadamente la herida que sufrió el susodicho no es de gravedad y no pone en riesgo su vida, informaron fuentes policiales.

#Video | Un hombre en situación de calle, quien además padece de sus facultades mentales, tomó un cuchillo de un establecimiento y se generó una lesión, hecho que ocurrió en el Centro Histórico de #Morelia 🚨 pic.twitter.com/0Qsjnowwqy — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 25, 2025

Lo anterior sucedió durante la noche de este miércoles sobre Avenida Francisco I. Madero, a la altura de Catedral, a pocos metros de la Plaza Melchor Ocampo y frente al Portal Galeana.

La situación fue reportada por algunos ciudadanos, entonces intervinieron los patrulleros municipales, quienes le quitaron el peligroso objeto al individuo y lo atendieron.

Al masculino se le apreció un diminuta cortadura en el cuello, él fue canalizado a un hospital para su adecuada valoración médica.