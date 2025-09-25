Morelia, Mich., 24 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de refrendar el compromiso de trabajar en unidad por la transformación de Michoacán, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), se reunieron con el Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, en donde reafirmaron que continuarán con el diálogo institucional y la construcción de acuerdos para todas y todos.

En su calidad de coordinador de esta fracción parlamentaria, Reyes Galindo Pedraza, destacó la importancia de mantener la cercanía con todas las instancias gubernamentales y por supuesto, con sus titulares, para poder seguir con la ruta de la democracia humanista en toda la entidad, que se refleje en una mejor forma de vida para todas y todos.

“Como representantes del pueblo de Michoacán, la y los diputados del Partido del Trabajo, siempre estaremos abiertos al diálogo como la única vía para construir acuerdos que nos lleven siempre a resultados a favor de la población, porque la gente confió en nosotros y es a quien nos debemos”, señaló el líder de la bancada del PT.

Asimismo, Reyes Galindo destacó que este Gobierno de la Cuarta Transformación se distingue por trabajar con un gran sentido social y siempre de la mano del pueblo, porque “en las democracias modernas, la política debe ser una herramienta para mejorar la vida de la gente”, concluyó.