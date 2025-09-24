Tangamandapio, Michoacán, 24 de septiembre dd 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó la Feria de Paz, en la comunidad de La Cantera, del municipio de Tangamandapio, una iniciativa que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, orientada a fortalecer la inclusión, el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas en beneficio de las comunidades originarias.

En su mensaje, Zepeda Villaseñor afirmó que este tipo de espacios son fundamentales porque “nos permiten fortalecer el diálogo, la inclusión y la construcción de soluciones conjuntas que garanticen bienestar, seguridad y desarrollo en nuestras comunidades originarias”. Además, destacó la importancia de la coordinación con la Federación para hacer realidad estas acciones.

“Quiero destacar la importancia de la coordinación permanente con el Gobierno Federal, pues solo con un trabajo unido podemos consolidar acciones que respondan a las necesidades reales de la gente y honren la dignidad de los pueblos originarios de Michoacán”, subrayó el secretario de Gobierno.

Asimismo, en su intervención ante las y los habitantes de La Cantera, Zepeda Villaseñor resaltó: “La Feria de Paz y lo que ella representa es atender directamente a las personas y a las comunidades. Este evento es, sin duda, un reconocimiento de que la paz no es un mero discurso, es presencia, es escucha, diálogo y construcción de comunidad”. Con ello, reiteró el compromiso del Gobierno estatal de mantenerse cercano a la ciudadanía y trabajar en territorio.

Al evento asistieron también funcionarios estatales y federales, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quienes junto con autoridades municipales y el autogobierno de la comunidad, sumaron esfuerzos para atender directamente a la población.