Morelia, Michoacán; a 12 de marzo de 2026.- En cumplimiento de la ley, las y los integrantes del Congreso del Estado aprobaron los dictámenes con las glosas correspondientes a los rubros de protección a la niñez y adolescencia; así como, de desarrollo rural, y Fortalecimiento municipal y límites territoriales del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública del Estado.

En este sentido, la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia sugirió al Titular del Poder Ejecutivo Estatal consolidar y ampliar las acciones reportadas en la materia, mediante un plan estratégico integral, con metas claras, medibles y diferenciadas por región.

Asimismo, lo exhortó a poner en marcha, a la brevedad, el Centro de Justicia de Protección a la Niñez y Adolescencia de Michoacán; y, diseñar e implementar una estrategia integral y diferenciada para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia generalizada, criminalidad y desplazamiento.

De igual forma, las y los legisladores solicitaron a la Secretaría de Educación en el Estado que revise y verifique en qué escuelas existe suficiencia de maestras y maestros y en cuáles se presentan vacantes o carencias de personal docente, lo cual deberá informarles a los mismos sobre las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación.

Además, consideraron necesaria una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de prevención del delito, protección de entornos seguros y atención integral a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.

Paralelamente en la sesión extraordinaria fue avalado el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, con la glosa del 4° Informe de Gobierno; en el cual, coincidieron las y los legisladores que el trabajo de un gobierno estatal para promover la agricultura debe ser integral, estratégico y sostenible, atendiendo tanto la producción como la comercialización, el bienestar rural y el cuidado ambiental.

“La agricultura en nuestro estado debe seguir avanzando cada vez más hacia una planeación y planteamiento de políticas públicas claras y precisas; el impulso de programas de subsidio, financiamiento y seguros de protección; fomentar las energías renovables en el campo; la apertura de mercados nacionales e internacionales”, entre otros destaca el documento.

Por su parte, el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado para que, en los subsecuentes informes y en la implementación de las políticas públicas con impacto municipal, se incorporen mecanismos más claros de evaluación de resultados, indicadores de fortalecimiento institucional y criterios de priorización territorial.

Lo anterior, con el fin de contar con mayores elementos para valorar el impacto directo en la autonomía, capacidades administrativas y desarrollo integral de los municipios; asimismo, se insta a continuar fortaleciendo los procesos de coordinación técnica y capacitación institucional dirigidos a los ayuntamientos y comunidades con autogobierno, con el propósito de consolidar su planeación estratégica, rendición de cuentas y sostenibilidad administrativa.