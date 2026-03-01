Morelia, Mich.- Domingo 01 de marzo de 2026.- Al menos tres vehículos protagonizaron un choque sobre la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la entrada a la Tenencia de Capula, en el municipio de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

#Video | Al menos tres vehículos chocaron sobre la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la entrada a la Tenencia de Capula, en el municipio de Morelia. pic.twitter.com/AoypOWIpiD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 1, 2026

El accidente ocurrió la tarde de este domingo, justo frente al Monumento de la Catrina, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias. Luego acudieron patrulleros y paramédicos, quienes atendieron a los ocupantes de las unidades involucradas.

Trascendió que afortunadamente los tripulantes no sufrieron lesiones de gravedad. Los oficiales abanderaron el incidente y realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades. Además, solicitaron una grúa para retirar los automotores siniestrados.

AGENCIA RED 113