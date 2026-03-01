Tarímbaro, Mich.- Domingo 01 de marzo de 2026.- Una granada de gas, la cual estaba dentro de una maceta, fue localizada por unos vecinos del fraccionamiento Hacienda del Sol, en el municipio de Tarímbaro, quienes solicitaron la intervención de las autoridades competentes, informaron fuentes policiales.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este domingo al exterior de un domicilio ubicado en la calle Privada Valle de Magdalena. Al sitio acudieron patrulleros municipales que, tras confirmar la situación, acordonaron el perímetro y solicitaron la presencia de personal especializado.

Posteriormente arribaron agentes correspondientes, quienes se encargaron de retirar el artefacto de la escena para evitar algún incidente. Se espera que las instancias competentes emprendan las investigaciones respectivas para esclarecer quién o quiénes dejaron la granada en el referido lugar y con qué intención.

AGENCIA RED 113