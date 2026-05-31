Morelia, Michoacán; 31 de mayo de 2026.- El Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró con éxito el espectáculo “Morelia Siente la Danza” como parte del cierre de las actividades del 485 aniversario de la fundación de la ciudad, para deleite de las familias morelianas, así como de turistas y visitantes.

Este evento, organizado por la Secretaría de Cultura Municipal (SeCultura), reunió a cerca de 600 asistentes en la Plaza Valladolid, en pleno corazón del Centro Histórico de Morelia. El programa contó con la participación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento, acompañado por la Orquesta Tata Vasco y el Mariachi Juvenil Galleros, ofreciendo un gran espectáculo de color, tradición y música tradicional.

La Orquesta “Tata Vasco” de Santa Fe de la Laguna es una de las agrupaciones musicales más emblemáticas y representativas de la cultura purépecha que destaca por preservar y difundir las tradiciones sonoras del estado, especialmente la pirékua. A su vez, el Mariachi Juvenil Galleros se fundó con el objetivo de conformar una propuesta innovadora dentro del género, rescatando las raíces de la música regional mexicana y portando el traje charro con orgullo y respeto.

Entre las estampas interpretadas, resaltaron algunas danzas tradicionales de Michoacán, como La Danza de las Mariposas y La Danza del Pescado Blanco, que representan rituales ancestrales purépechas de la región lacustre del Lago de Pátzcuaro en Michoacán. Destacó la interpretación de La Danza de los Viejitos de Jarácuaro, pieza emblemática de la región.

Además de un repertorio de folklore nacional, también se realizó un homenaje a la canción mexicana, donde el Mariachi Juvenil Galleros interpretó piezas de José Alfredo Jiménez como “El jinete”, “Serenata Huasteca”, “Siete mares” y “El enamorado”.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de fortalecer las expresiones tradicionales y acercar el arte a todas y todos, e invita a seguir la cartelera cultural del municipio, que se impulsa desde SeCultura, para conocer los próximos eventos.