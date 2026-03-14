Morelia, Mich.- Dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque sobre el Libramiento Norte de la ciudad de Morelia, muy cerca del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, informaron fuentes allegadas al tema.

🚨 #Video | Dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque sobre el Libramiento Norte de la ciudad de Morelia, muy cerca del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca pic.twitter.com/GJ3XgaJb71 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 14, 2026

El percance ocurrió la noche de este viernes 13 de marzo, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Estadio Morelos, justo frente a la colonia Doctor Miguel Silva y a las instalaciones del Tecnológico de Morelia.

Varios automovilistas reportaron el accidente al número de emergencias. Posteriormente acudieron unos patrulleros y paramédicos, quienes auxiliaron a los tripulantes. Asimismo, unos oficiales de Tránsito realizaron el peritaje respectivo y solicitaron una grúa para retirar los automotores involucrados.