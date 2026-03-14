Pátzcuaro, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, recibió a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien sostuvo una reunión con prestadores de servicios turísticos de la región lacustre para presentar proyectos y acciones que fortalecerán el turismo y el desarrollo económico de la zona, consolidando a Pátzcuaro como uno de los destinos más importantes del país.

Durante el encuentro se dieron a conocer proyectos de mejoramiento de la infraestructura turística en la región de Pátzcuaro, entre ellos la restauración del Antiguo Colegio Jesuita, la rehabilitación integral de espacios en Janitzio y Tzintzuntzan, así como acciones de estabilización en zonas patrimoniales, con el objetivo de preservar la riqueza histórica y mejorar la experiencia de visitantes y habitantes.

Asimismo, se anunció el impulso al proyecto Destino Turístico Innovador Pátzcuaro, una iniciativa que busca posicionar al municipio como referente nacional mediante el desarrollo de nuevos productos turísticos, el fortalecimiento de la infraestructura y la integración de herramientas de promoción y tecnología.

Como parte de esta estrategia, también se presentó el programa de experiencias turísticas regionales, que en su primera etapa contempla 60 experiencias en distintos municipios, donde prestadores de servicios como cocineras tradicionales, artesanos y guías recibirán capacitación, equipamiento y herramientas de digitalización, permitiendo mejorar la atención a visitantes e incorporar opciones de pago electrónico.

El presidente municipal Julio Arreola destacó que estas acciones permitirán fortalecer la economía local y generar mejores oportunidades para las familias del municipio. “Cuando el turismo se impulsa con orden, capacitación y promoción, también se fortalece el bienestar y la tranquilidad de nuestra gente”, expresó.