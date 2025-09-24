Morelia, Mich.- Miércoles 24 de septiembre de 2025.- Un incendio de casa habitación se registró durante la tarde de este miércoles en la colonia Obrera, ubicada al norte de la capital michoacana, hecho que dejó daños materiales, así como dos personas con crisis nerviosa, una de ellas levemente intoxicada por humo, informaron fuentes policiales y de rescate.

🚨 Reportan un incendio de una casa-habitación en la Colonia Obrera de #Morelia, hay una persona intoxicada, información preliminar. 🔥



Lo anterior tuvo lugar sobre la calle Campesino, entre las vialidades General Gertrudis G. Sánchez y Cecilio García. La emergencia fue reportada por varios vecinos al 911, consecutivamente arribaron oficiales de la Policía Morelia, quienes auxiliaron a los afectados y con apoyo de paramédicos de Rescate les aplicaron oxigenoterapia.

Consecutivamente se presentaron los bomberos municipales, quienes combatieron la quemazón hasta que la sofocaron. Trascendió que las llamas únicamente perjudicaron la segunda planta del inmueble.

Se desconoce cómo inició el fuego, el cual también dañó cableado eléctrico. En las labores de ayuda participaron los vulcanos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).

