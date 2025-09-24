La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, continúa sumando acciones en la lucha contra el cáncer infantil, por lo que realizó un llamado al Gobierno Estatal y a la ciudadanía en general a seguir sumando esfuerzos en la detección oportuna.

Durante el acto inaugural del Curso Diagnóstico Oportuno en el marco del Mes de Concientización del Cáncer Infantil, impulsado por la Secretaría de Salud de Michoacán; la fundadora de AMANC Michoacán, Lulú Salinas, mencionó que este padecimiento no se cura solo en los hospitales; se cura en la conciencia colectiva, en la voluntad de las autoridades, en la solidaridad de la comunidad y en la suma de esfuerzos de todas y todos.

“Hablar de cáncer infantil es una necesidad social y humana; es importante recordar que detrás de cada cifra hay un rostro, una historia, una familia que afronta con valentía días de incertidumbre y esperanza; es darles voz, reconocer su proceso comprometiéndonos como instituciones y como sociedad a no dejarlos solos”.

Apuntó que desde AMANC Michoacán, se ha dado acompañamiento a las familias desde el primer momento, para lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento que permita a las familias cambiar sus destinos.

Lulú Salinas, aprovechó para reconocer a las autoridades de salud por impulsar acciones para visibilizar el cáncer infantil y mejorar el acceso a la atención, ya que añadió, el cáncer infantil no puede esperar y mientras exista un paciente en tratamiento, nosotros seguiremos aquí, acompañando, apoyándolos y recordando que su vida es valiosa.

“Sabemos que los desafíos son grandes, pero también sabemos que con coordinación, voluntad y trabajo conjunto se pueden salvar vidas. Cada acto de visibilización como el que hoy nos reúne es fundamental.”

El encuentro fue presidido por el Secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, y contó con la presencia de la Secretaria del Bienestar en Michoacán, Janet Serna Hernández, así como de autoridades del sector salud.