Michoacán.- 22 de febrero de 2026.- La noche de este domingo, en distintos puntos de Michoacán se reportaron nuevamente hechos violentos, relacionados con el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho. Por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen en despliegue permanente.

Primeramente, en La Piedad, sujetos armados atacaron a tiros una base policial, en la que los oficiales repelieron sin que se reportaran bajas de ninguno de los dos bandos, pero si daños en patrullas oficiales.

En tanto que, policías que realizaban patrullajes en una brecha que comunica de Zacapu hacia la población de la Mojonera, fueron atacados por una célula de la delincuencia organizada, sin que se tenga reporte de lesionados, ni detenidos.

En el acceso al municipio de Zitácuaro, a la altura del denominado “Puente de Fierro”, delincuente se apoderaron de un vehículo, que atravesaron sobre la vialidad y le prendieron fuego.

En la región de Ecuandureo, se reportó la quema de camiones a unos metros de la caseta de cobro, sobre la autopista México – Guadalajara. En la misma zona en la calle Ignacio allende dentro de la cabecera municipal criminales armados, incendiaron otro automotor y se dieron a la fuga.

Previamente, sobre la misma carretera de cuota, pero cerca de Vista Hermosa ya en los limites de Michoacán y Jalisco, sujetos armados se apoderaron de al menos 3 camiones de carga y los incendiaron.

En la colonia Los Viñedos de Uruapan, desconocidos quemaron un camión de carga, lo que movilizó a bomberos locales para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas aledañas.

En la tierra caliente sobre la carretera Apatzingán – Aguililla a la altura de la población de Pinzándaro se registró cierre a la circulación con quema de llantas.

Finalmente, en Aguililla, se reporto una agresión armada en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con saldo preliminar de un oficial lesionado.

De acuerdo con autoridades estatales cada uno de estos hechos continua siendo parte de una reacción sistemática de células adheridas al CJNG, por lo que de forma coordinada se mantiene un despliegue estratégico a lo largo y ancho del territorio michoacano, para reestablecer el orden y capturar a los generadores de violencia.

