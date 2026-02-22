Morelia, Mich.- Domingo 22 de febrero de 2026.- Un choque volcadura se registró sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de la ciudad de Morelia, incidente en el que estuvieron involucrados dos vehículos. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió la tarde de este domingo a la altura de la Plaza de Toros El Relicario, en el sentido de Morelia hacia Capula. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias, posteriormente acudieron paramédicos y patrulleros, quienes revisaron el estado de salud de los ocupantes de las unidades involucradas.

Los oficiales se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y retiraron las unidades perjudicadas. Se recomienda a los conductores manejar con precaución, a baja velocidad y siempre atentos al camino para evitar este tipo de accidentes.



RED 113