Chucándiro, Michoacán a 24 de mayo de 2026.- El dirigente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo tomó protesta a Leonel Toledo como presidente y a Laura Bermúdez como secretaria general del Comité Municipal, en un acto donde la dirigencia estatal y autoridades locales refrendaron su compromiso de fortalecer el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía.

Durante el encuentro, se destacó la participación del presidente municipal, Mario Herrera Sánchez, con quien se coincidió en la importancia de mantener una agenda de trabajo enfocada en las necesidades de la gente y en el impulso al desarrollo de los municipios desde una visión democrática y social.

La dirigencia perredista subrayó que el fortalecimiento de los comités municipales representa una etapa clave para consolidar la presencia del partido en Michoacán, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor cercanía, resultados y representación política comprometida con las causas sociales.

Asimismo, se reiteró que los principios de democracia, igualdad y justicia social continúan siendo la base del proyecto político del PRD Michoacán. “La lucha sigue y el objetivo es claro: recuperar y consolidar la grandeza de Michoacán”, expresaron durante la toma de protesta, al llamar a la militancia a mantener la unidad y el trabajo permanente con la población.