Morelia, Mich.- 25 de mayo de 2026.- Dos personas resultaron heridas en distintos hechos de tránsito registrados la noche de ayer domingo en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

Primeramente, sobre la calle Martín Castrejón, en la colonia Felícitas del Río, un motociclista fue impactado por un vehículo de características desconocidas. Varios ciudadanos auxiliaron al afectado y solicitaron una ambulancia para que los paramédicos lo atendieran.

Posteriormente, sobre el Libramiento Sur y/o avenida Camelinas, frente al hospital Star Médica, otra persona fue atropellada por un automotor. La víctima fue auxiliada por algunos peatones y motociclistas; después, unos rescatistas le otorgaron las primeras curaciones y la trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

AGENCIA RED 113