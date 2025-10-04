Morelia, Mich.- 04 de octubre de 2025.- Un choque múltiple ocurrido sobre la avenida Camelinas, en la zona sur de la ciudad de Morelia, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, dejó como saldo preliminar 2 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

#VIDEO 🚨 | Choque múltiple ocurrido sobre la avenida Camelinas de #Morelia, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, dejó como saldo preliminar 2 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. pic.twitter.com/DOjJWvH0Gk — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 5, 2025

De acuerdo con la información preliminar la colisión tuvo lugar en el cruce con la calzada Juárez, donde impactaron una camioneta Jeep de color arena, con matrícula PTK -623-D, un auto Honda de color plomo, con matrícula PNF-803-B y un coche JAC, de color blanco con láminas de circulación PRU-580-D, este último salió proyectado y terminó en una jardinera por fuera de la cinta asfáltica.

De inmediato al sitio se movilizaron los Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, mismos que valoraron a los ocupantes de las unidades siniestradas, mientras que oficiales de la Policía Morelia apoyaron en las labores de auxilio y resguardo.

Momentos después dos de los afectados fueron trasladados a hospitales, por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja, siendo su estado de salud reportado como estable.

Posteriormente, agentes de Tránsito emprendieron los respectivos peritajes para que la autoridad competente sea la que determine responsabilidades sobre lo ocurrido.

Agencia Red 113