Lagunillas, Mich.- 08 de octubre de 2025.- El remolque de un camión tipo nodriza, cargado con vehículos nuevos, ardió en llamas debido a una aparente falla sobre la carretera Morelia – Pátzcuaro, sin que hubiera victimas que lamentar.

#Video | 🚨 El remolque de un camión tipo nodriza, cargado con vehículos nuevos, ardió en llamas debido a una aparente falla, en hechos registrados sobre la carretera Morelia – Pátzcuaro🔥 pic.twitter.com/jeSvLhVJ9L — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 9, 2025

El incidente se registró la noche de este miércoles, a la altura de la desviación a “El Correo”, en el municipio de Lagunillas, donde el conductor del tráiler al detectar humo y fuego, se detuvo y logró desacoplar el remolque dañado.

Rápidamente el fuego se extendió consumiendo los automotores nuevos, siendo cerrada la circulación para no poner en riesgo a los usuarios de dicha rúa, mientras que bomberos se encargaron de sofocar la quemazón.

Al respecto el C5 Michoacán informó en sus redes sociales: “Al momento se registra el incendio de un vehículo debido a una falla mecánica sobre la Carretera Pátzcuaro – Morelia a la altura de Gasolinera de Cristo Rey en #Lagunillas ¡Tome precauciones!”.

Agencia RED 113