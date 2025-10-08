Pátzcuaro, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola anunció la realización de la ponencia magistral y concierto sanación “Sanando en Rosa”, un evento gratuito organizado por el DIF Municipal en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El encuentro, encabezado por el reconocido escritor y terapeuta Krishna Camargo, se llevará a cabo el viernes 17 de octubre a las 9:00 de la mañana en el Hotel San Carlos. La actividad está dirigida principalmente a mujeres que enfrentan o han superado el cáncer, así como a sus familias y personas cercanas, con el propósito de brindar herramientas emocionales y promover la prevención.

“Queremos acompañar a todas las mujeres de Pátzcuaro en este proceso. Este gobierno se ha caracterizado por atender a los grupos más vulnerables, y en especial a nuestras mujeres. La prevención y la salud emocional son fundamentales para salir adelante”, expresó el presidente Julio Arreola durante la presentación del evento.

Por su parte, la directora del DIF Municipal, Nancy Beatriz Chagolla Rodríguez, destacó que la jornada incluye una experiencia vivencial de sanación y acompañamiento emocional. Además, anunció que el 19 de octubre se realizará una feria informativa en los portales del nuevo mercado municipal, con la participación de la Jurisdicción Sanitaria y el área de Salud Municipal, donde también estará disponible el mastógrafo móvil para estudios gratuitos los días 10, 13 y 14 de octubre.

Durante su intervención, Krishna Camargo explicó que su ponencia busca reconectar a las personas con sus emociones y fortalecer su bienestar a través de la vibración sonora: “Toda enfermedad tiene un componente emocional. En esta conferencia y concierto buscamos generar armonía interior y brindar herramientas que fortalezcan la mente, el cuerpo y el espíritu”.

El evento “Sanando en Rosa” forma parte de las acciones que el Ayuntamiento y el DIF Pátzcuaro realizan para fomentar la salud integral y la prevención, en un mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

Requisitos para las participantes:

Usar ropa cómoda en tonos claros y una prenda rosa.

Llevar una flor (de preferencia rosa o blanca).

Tapete o manta para la actividad vivencial.

Registro previo al teléfono (434) 34 2 2023 o WhatsApp 443 198 4857.

“Apoya a quienes luchan contra el cáncer” Pátzcuaro, tierra de cultura y oportunidades.