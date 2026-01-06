Morelia, Mich.- Martes 06 de enero de 2026.- Un presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado por pobladores de la Tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, durante la noche del pasado lunes, informaron autoridades policiales.

#Video | Presunto ladrón atrapado y amarrado a un poste en San Nicolas Obispo 🚨🚓 pic.twitter.com/CCmsL5JKsq — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 6, 2026

De acuerdo con los datos obtenidos, el susodicho fue sorprendido cuando presuntamente intentaba cometer un robo, por lo que algunos habitantes lo capturaron, lo ataron a un poste de la Plaza Principal y amenazaron con lincharlo.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, por lo que posteriormente arribaron elementos de la Policía Morelia, quienes dialogaron con los inconformes. Finalmente, los civiles desistieron de agredir al individuo, mismo que fue asegurado y retirado por los oficiales.