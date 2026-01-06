Morelia, Michoacán; 6 de enero de 2026.- La magia de los Reyes Magos llegó a Morelia con la espectacular cabalgata que organizó el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia, la cual reunió a miles de familias en torno a esta colorida tradición, que prepara la llegada de los reyes de Oriente a los hogares de la capital.

En punto de las 18:00 horas, los majestuosos carruajes avanzaron por avenida Acueducto hasta Catedral, mientras saludaban a las y los pequeños que los esperaban con mucha ilusión.

Acompañados de sus inseparables elefante, caballo y camello, los reyes Melchor, Gaspar y Baltazar, comenzaron su recorrido desde el santuario del Niño de Salud, escoltados por carros alegóricos que se sumaron a la cabalgata.

A su paso, niñas y niños portando coronas, banderines y globos, saludaron con emoción a los Reyes Magos que tendrán una jornada intensa para entregar regalos a todas y todos aquellos que se portaron bien.

En su mensaje, el presidente, Alfonso Martínez Alcázar, agradeció la presencia de los reyes de Oriente y les entregó las llaves de la ciudad para que puedan visitar los hogares de Morelia.

Acompañado por el arzobispo, monseñor Carlos Garfias Merlos y el arzobispo coadjuntor, José Armando Álvarez Cano, destacó que la niñez moreliana se portó bien y se esforzó por ser buenas personas, por ello merecen ser parte de esta gran fiesta.

La caravana concluyó con un mensaje de esperanza por parte de Melchor, Gaspar y Baltazar. Posteriormente el cielo se iluminó con el encendido de Catedral, para así dar parte a la entrega de rosca de reyes para cada uno de los asistentes a esta gran tradición que impulsa el presidente, Alfonso Martínez y que cada año llena de ilusión a la niñez de Morelia.