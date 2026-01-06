Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, reiteró que es el último día para que las y los jóvenes realicen su registro en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) campus Michoacán. Este proceso representa una oportunidad para acceder a estudios superiores gratuitos en los municipios de Zitácuaro, Zacapu y Múgica, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que la institución ofrece una formación integral que busca eliminar las barreras de exclusión educativa en la entidad. La universidad fomenta el pensamiento crítico y el compromiso con el entorno, alejándose de los modelos tradicionales basados exclusivamente en la competencia individual para priorizar el desarrollo colectivo de los estudiantes michoacanos.

La funcionaria resaltó que este proyecto forma parte de una estrategia de expansión nacional con una visión a largo plazo. De acuerdo con las proyecciones de las autoridades educativas, se prevé tener más de 202 mil alumnos inscritos en esta casa de estudios a nivel nacional para el año 2030, lo que consolida su relevancia en el sistema educativo mexicano.

Finalmente, la secretaria invitó a jóvenes y adultos interesados a completar su trámite antes de que cierre la plataforma digital este día, a través de la página https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. La funcionaria enfatizó que la participación de la ciudadanía en estas convocatorias fortalece el tejido social y garantiza el derecho a una educación que responda a las necesidades reales de los pueblos y comunidades de Michoacán.