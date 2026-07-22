Morelia, Mich.- Miércoles 22 de julio de 2026.- Un presunto delincuente quedó malherido tras caer de lo alto de un inmueble ubicado en la colonia La Esperanza, al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

#Video 🚨 Un presunto delincuente quedó malherido tras caer de lo alto de un inmueble ubicado en la colonia La Esperanza, al poniente de #Morelia, informaron autoridades policiales. pic.twitter.com/pVQQBvg5Nq — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 22, 2026

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles en un domicilio de la calle La Esperanza, casi esquina con Ihuatzio, en una zona aledaña a la colonia Ciudad Jardín.

Robo frustrado

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, en el lugar se realizaba la recaudación de dinero correspondiente a pagos de Compartamos Banco. En determinado momento arribaron dos sujetos armados, quienes amagaron a las personas presentes con la intención de cometer un robo.

Trascendió que alguien reportó la situación al número de emergencias, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de la Policía Morelia, quienes activaron sus protocolos de seguridad para ingresar a la vivienda.

Dio un mal paso

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los asaltantes subieron a la azotea para intentar escapar. Sin embargo, uno de ellos pisó una lámina de acrílico que se rompió, provocando que cayera desde una altura considerable y resultara lesionado de gravedad.

Lo atienden paramédicos

Los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia. Luego, unos paramédicos acudieron al sitio, brindaron los primeros auxilios al individuo y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

FGE investiga el caso

El área fue acordonada y se pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Por fortuna, ninguna de las víctimas resultó lesionada. Únicamente dos mujeres sufrieron crisis nerviosa.

AGENCIA RED 113