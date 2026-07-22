Morelia, Michoacán, 22 de julio de 2026.- Con el objetivo de eliminar una de las zonas de mayor riesgo vial y salvar vidas, avanza la construcción del nuevo puente superior vial de Santiago Undameo, una de las tenencias más grandes de Morelia.

Esta obra no solo mejorará la movilidad de 17 mil conductores diarios, sino que eliminará un punto frecuente de accidentes. El proyecto cuenta con una inversión de 153.4 millones de pesos por parte del Gobierno federal, gestionados a través del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Michoacán, para brindar mayor seguridad a las familias de la región.

Con un ahorro de 15 minutos por trayecto, el nuevo paso sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro impulsará la movilidad de la región. Rogelio Zarazúa, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), enfatizó que esta obra del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia responde a una demanda histórica de fluidez y seguridad vial.

Asimismo, destacó que el proyecto, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera federal México 14, tendrá una longitud total de 500 metros e incluirá dos claros de 27 metros. Además, contará con dos accesos principales: uno de 193 metros hacia Morelia y otro de 253 metros rumbo a Pátzcuaro.

Puntualizó que la obra ejecutada por la SICT brindará una solución integral a un tramo que por años representó un peligro constante, logrando con ello una mejor integración territorial y social para la capital michoacana.