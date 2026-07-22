Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de julio de 2026.- En el marco de la estrategia para combatir los delitos contra el ambiente y la fauna, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil (GC) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ejecutó una orden de cateo en el municipio de Pátzcuaro, donde fueron rescatados 83 ejemplares de aves canoras y exóticas en condiciones de hacinamiento y maltrato.

La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Francisco J. Múgica de la colonia Lázaro Cárdenas. En el sitio, personal de la institución localizó diversas especies confinadas en espacios reducidos, en condiciones de trato cruel y sin que se acreditara la legal procedencia de los ejemplares.

Tras la inspección y los peritajes correspondientes para garantizar su clasificación y resguardo, se confirmó la recuperación de especies silvestres y protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Ley General de Vida Silvestre, entre las que destacan:

•⁠ ⁠29 atoleros

•⁠ ⁠15 gorriones

•⁠ ⁠9 clarines jilgueros

•⁠ ⁠6 calandrias

•⁠ ⁠2 zanates

•⁠ ⁠8 loro frente blanca

•⁠ ⁠1 siete colores

•⁠ ⁠1 matraca manchada

Asimismo, se brindó atención inmediata a 12 ejemplares como pericos australianos, agapornis y canarios, los cuales presentaban lesiones corporales y afectaciones a su salud derivadas del confinamiento.

Las aves quedaron bajo el aseguramiento precautorio de la PROFEPA y fueron trasladadas para su resguardo, valoración médica e integral a las instalaciones del Zoológico “Benito Juárez”, en el municipio de Morelia.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de trabajar en estrecha coordinación interinstitucional para perseguir los delitos que atenten contra el equilibrio ecológico, la biodiversidad y el bienestar animal en la entidad.