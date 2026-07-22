Morelia, Michoacán; 22 de julio de 2026.- El Programa de reencarpetamiento vial impulsado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar continúa avanzando en diferentes puntos de Morelia, como una de las prioridades de la administración local para mejorar la conectividad y contar con vialidades en mejores condiciones.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno mantiene un despliegue permanente de brigadas que intervienen calles y avenidas estratégicas, con el objetivo de ofrecer traslados más seguros y ágiles para miles de personas que diariamente recorren la ciudad.

Uno de los puntos donde se desarrollan trabajos de reencarpetamiento, es en la lateral sur del Periférico Paseo de la República, a la altura de la avenida Guadalupe Victoria, en las inmediaciones de la colonia Ignacio Zaragoza, donde ya se realizó la limpieza del área y la preparación del tramo que será intervenido.

Como parte de esta etapa de la obra, este jueves se llevará a cabo la renivelación y bacheo profundo de la vialidad, trabajos que permitirán preparar la superficie para la posterior colocación de la carpeta asfáltica y garantizar una mayor durabilidad de la intervención.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de continuar recuperando la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad, atendiendo de manera permanente las necesidades de movilidad de las y los morelianos, para que Morelia siga siendo el mejor lugar para vivir.