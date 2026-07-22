Uruapan, Mich.- 21 de julio de 2026.- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Civil y Guardia Nacional desalojaron a presuntos invasores de un predio ubicado en la colonia Ex Hacienda Santa Catarina, aledaña a Valle Dorado, al oriente de la ciudad de Uruapan, esto luego de una confrontación con los “paracaidistas”.

Cerca del mediodía de este miércoles los uniformados ingresaron al lugar y fueron confrontados por decenas de personas, quienes portaban palos y piedras, por lo que utilizaron gases lacrimogenos y balas de goma para dispersarlos.

#Video 👨🏽‍🏭 Autoridades desalojan a invasores de predio tras enfrentamiento, en #Uruapan 🚔 pic.twitter.com/J9SUn24dZ9 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 22, 2026

Luego de varios minutos de tensión la situación fue controlada por las autoridades que retiraron a los colonos e iniciaron la destrucción de las viviendas con maquinaria, mientras que la zona permanece custodiada; paramédicos locales atendieron a varias personas y policías que resultaron golpeados no de gravedad. El operativo estuvo supervisado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El 12 de abril de 2025 el predio de 5.5 hectáreas propiedad de la empresa constructora Galco y el Ayuntamiento de Uruapan fue invadido por un grupo de personas integrantes de la organización “Cuadrillas Unidas”, situación que fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado que inició las investigaciones y solicitó ante un Juez de Control al menos 15 órdenes se aprehensión en contra de las personas señaladas de encabezar la invasión.

En el mes de mayo, agentes ministeriales cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de Jonathan G., Antonio N. y Gerónimo N., por el delito de despojo, quienes fueron vinculados a proceso y actualmente se encuentran recluidos en el Cereso local.

A raíz de la captura de estas personas, organizaciones civiles iniciaron una serie de protestas para exigir que sean liberadas; también solicitaron el apoyo de los diputados locales y de la alcaldesa Grecia Quiroz, pero no obtuvieron respuesta, se quejaron.

AGENCIA RED 113