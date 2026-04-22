Queréndaro, Mich.- Martes 21 de abril de 2026.- Un presunto artefacto explosivo cayó en un domicilio de la colonia El Calvario, en el municipio de Queréndaro. Por fortuna, el objeto no estalló y no dejó personas lesionadas, informaron autoridades policiales.

💣 #Michoacán | Un presunto artefacto explosivo cayó en un domicilio de la colonia El Calvario, en el municipio de Queréndaro. Por fortuna, el objeto no estalló y no dejó personas lesionadas, informaron autoridades policiales. pic.twitter.com/WAB5Zlt84Y — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 22, 2026

El hecho se registró la tarde de este martes en un inmueble de la calle Francisco J. Múgica. La situación fue reportada a oficiales de la Guardia Civil (GC) y a militares que realizaban un operativo interinstitucional en la zona, quienes de inmediato acudieron al sitio.

Los uniformados delimitaron el perímetro y, posteriormente, elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la GC se encargaron de manipular el objeto para examinaro y, en caso de resultar peligroso, inhabilitarlo en un área segura. Asimismo, se dio parte a la instancia competente, a efecto de que se realicen las averiguaciones respectivas.

AGENCIA RED 113