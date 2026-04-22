Lázaro Cárdenas, Mich.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, logró el aseguramiento de una embarcación menor, con tres presuntos infractores, quienes no pudieron acreditar la procedencia legal de 103 bidones con combustible presuntamente ilegal.

Este aseguramiento se dio como resultado de operaciones permanentes de patrullaje y vigilancia marítima, por personal de Infantería de Marina en las costas michoacanas, en el marco de sus funciones como Guardia Costera.

Trascendió que las garrafas tenían una capacidad aproximada de 60 litros cada una, siendo alrededor de 6,000 litros de huachicol lo asegurado, según cálculo preliminar.

Los tres presuntos infractores y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

AGENCIA RED 113