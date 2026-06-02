Morelia, Michoacán, a 2 de junio de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán está comprometido con recuperar la confianza ciudadana, por lo que asume la evaluación pública y la medición institucional como oportunidades para mejorar el trabajo que realiza, así lo manifestó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, al presentar los avances que se registran en la impartición de justicia, en el marco del encuentro “Justicia con Resultados”.

Durante el evento, en el que se compartieron indicadores, avances y retos relacionados con el sistema de justicia en la entidad, y en el que también participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, el magistrado presidente destacó la importancia de que las instituciones de justicia revisen los resultados de estudios y mediciones elaborados por organismos especializados, ya que constituyen herramientas fundamentales para identificar fortalezas y áreas de oportunidad, orientar la mejora institucional y contribuir a la construcción de una mayor confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

Asimismo, reiteró que el Poder Judicial tiene la responsabilidad fundamental de consolidar el Estado de Derecho, lo que implica generar condiciones de estabilidad, confianza y desarrollo. Señaló que, ello puede lograrse mediante una mayor apertura institucional hacia la ciudadanía y, en ese contexto, dio a conocer las principales cifras relacionadas con la impartición de justicia en la entidad.

Informó que, en los últimos ocho meses, las juezas y jueces de oralidad penal del Poder Judicial de Michoacán han sentenciado a 472 personas, acumulando 5 mil 272 años de prisión. Además, 409 asuntos concluyeron mediante sentencia, de los cuales 317 se encuentran firmes.

En las materias civil, familiar y mercantil se registraron 43 mil 643 ingresos y 24 mil 44 asuntos concluidos; por su parte, las 8 Salas Colegiadas Civiles regionales reportaron 4 mil 676 ingresos y 4 mil 289 egresos mientras que las 8 Salas Unitarias Penales mil 591 ingresos y mil 321 egresos.

En el Sistema de Justicia Penal Oral, al comparar los periodos de enero a mayo de 2025 y de 2026, se registró un incremento del 136% en los cuadernos iniciados con personas detenidas; del 94% en las solicitudes de órdenes de cateo en los Centros de Justicia de Apatzingán, Sahuayo y Zamora; del 180% en la calificación de legales detenciones; y del 28% en las vinculaciones a proceso en todo el estado.

Además, actualmente el 93% de las solicitudes de cateo son concedidas y el 90% de las personas puestas a disposición de juezas y jueces son vinculadas a proceso.

Respecto al periodo comprendido del 15 de septiembre de 2025 al 22 de mayo de 2026, se reportó el ingreso de 6 mil 785 asuntos en materia penal oral, de los cuales se concluyeron 5 mil 732. En Justicia para Adolescentes se registraron 99 ingresos, con 60 vinculaciones a proceso a la fecha, mientras que en ejecución de sanciones penales se contabilizaron 2 mil 183 ingresos y mil 500 egresos.

Conviene señalar que al encuentro asistieron el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García; el Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, José Alfredo Flores Vargas; la Presidenta Sustituta del Poder Judicial, Laura Elena Alanís García; el titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado, Jesús Humberto Adame Ortiz; juezas, jueces, magistradas y magistrados, integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial, funcionarios estatales, así como representantes del Congreso del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, organismos autónomos, notarias y notarios, sector empresarial, académico y social.