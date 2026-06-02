Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- La creación de la Comisión Auxiliar para la Verificación de Integridad de Candidaturas representa un paso responsable para fortalecer la vida democrática de Michoacán y garantizar que los procesos electorales no sean utilizados como vía de acceso por intereses ajenos al pueblo, afirmó Jesús Mora, presidente de Morena en Michoacán.

Luego de que la 76 Legislatura aprobara incorporar esta figura al Código Electoral del Estado, Mora sostuvo que la reforma debe leerse con seriedad política y no desde la desinformación interesada, porque su objetivo no es limitar derechos, excluir candidaturas ni sustituir a las autoridades electorales, sino establecer mecanismos de coordinación institucional para revisar la integridad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

“La democracia se defiende con votos, pero también con reglas claras. El pueblo tiene derecho a elegir libremente, y para que esa libertad sea real, las instituciones deben garantizar que ninguna candidatura sea utilizada como fachada de intereses criminales, económicos o políticos que busquen capturar el poder público”, señaló.

El dirigente morenista explicó que la Comisión Auxiliar aprobada por el Congreso funcionará como órgano interno de apoyo del Instituto Electoral de Michoacán durante el proceso electoral, con carácter temporal, y tendrá como tarea servir de enlace para turnar solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos e independientes a la instancia nacional correspondiente en materia de verificación de integridad.

Subrayó que el propio decreto establece límites precisos a dicha comisión, pues no podrá negar registros, emitir resoluciones vinculantes, calificar riesgos, realizar investigaciones ni afectar derechos político-electorales de las personas aspirantes. Por ello, dijo, cualquier intento de presentar esta reforma como una persecución política o como un mecanismo para cerrar el paso a alguien en particular carece de sustento jurídico y busca confundir a la ciudadanía.

“Hay quienes quieren convertir cualquier regla democrática en agravio personal. Pero una cosa es competir en democracia y otra muy distinta pretender que no exista ningún filtro institucional para cuidar la vida pública. Si alguien quiere gobernar, también debe estar dispuesto a someterse a reglas de transparencia, integridad y responsabilidad frente al pueblo”, expresó.

Mora sostuvo que Michoacán ha vivido durante años las consecuencias de permitir que poderes fácticos, intereses privados y grupos de presión intenten intervenir en la vida pública. Por eso, afirmó, Morena respalda toda medida que fortalezca la certeza electoral, la coordinación entre autoridades y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Agregó que la verificación de integridad no debe entenderse como un castigo anticipado, sino como una medida preventiva frente a un problema real: la necesidad de impedir que el dinero ilícito, la presión criminal o los intereses oscuros contaminen la representación popular.

“Quien no tiene nada que ocultar no tendría por qué temerle a la transparencia. La integridad de una candidatura no puede ser un asunto secundario; es una condición mínima para pedirle al pueblo su confianza”, puntualizó.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que Morena seguirá defendiendo elecciones libres, limpias y con piso parejo, pero también procesos democráticos blindados frente a cualquier intento de captura del poder público.

“La transformación no solo consiste en ganar elecciones; consiste en dignificar la política. Y dignificar la política implica cuidar que las candidaturas respondan al pueblo, no a intereses que se esconden detrás de una boleta”, concluyó.