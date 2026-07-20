Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que la construcción del primer segmento del segundo anillo periférico reporta cerca del 88 por ciento de avance. Explicó que el proyecto ya se encuentra en la recta final con el tendido de carpeta asfáltica, la colocación de barreras y la instalación del señalamiento horizontal y vertical.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario estatal precisó que la autopista será libre de peaje y de tipo A2, con acotamientos laterales para el tránsito proyectado de más de 5 mil 700 vehículos diarios. Explicó que la vía cuenta con dos distribuidores viales, en Tacícuaro y La Estancia, y tres pasos superiores vehiculares en las localidades de San Nicolás Obispo, Joyas de Buenavista y Joya de la Huerta, además de incorporar 44 obras de drenaje y pasos inferiores vehiculares.

El secretario señaló que el proyecto cuenta con 13 metros de ancho de calzada y un derecho de vía de 60 metros, lo que proporciona el espacio suficiente para una futura expansión de la autopista.

Asimismo, informó que el proyecto integral del segundo anillo periférico contempla la construcción de más de 51 nuevos kilómetros. Detalló que el segmento 1 cuenta con 21.4 kilómetros, mientras que el cuarto, que une a Cuitzillos con La Goleta, abarca 17.9 kilómetros; finalmente, el quinto segmento, que va de La Goleta a Mil Cumbres, suma 12.2 kilómetros.