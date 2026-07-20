Morelia, Mich.- Lunes 20 de julio de 2026.- El hombre hallado sin vida a la orilla de un camino rústico que conduce a la población de Cuanajillo del Toro, perteneciente al municipio de Morelia, ya fue identificado, resultó ser Luis B., empresario de bares en la capital michoacana, quien estaba desaparecido, informaron autoridades policiales.

Hallado en zona rural

El mencionado hombre fue localizado la mañana de ayer domingo en las cercanías del Lienzo Charro La Herradura, así como de la carretera Morelia-Pátzcuaro. A simple vista no se le apreciaban lesiones y se sospechaba que había sufrido algún infarto.

Necropsia descarta muerte natural

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes emprendieron las investigaciones correspondientes y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, la cual determinó que sufrió traumatismo por golpes.

Familiares reclamaron el cuerpo

Este lunes, la víctima fue reconocida y reclamada por sus familiares, mismos que realizaron los trámites correspondientes para otorgarle sepultura. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para esclarecerlo y detener a los involucrados en la agresión.

AGENCIA RED 113